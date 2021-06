Rund 40.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Küchenbrands, der sich am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neuwiesenreben ereignete. Laut Polizeibericht erhitzte die 24 Jahre alte Wohnungsinhaberin gegen 20.30 Uhr in ihrer Küche im achten Obergeschoss Fett in einer Pfanne. Als dieses zu Rauchen begann, aktivierte sie die Dunstabzugshaube und öffnete das Küchenfenster. Daraufhin zündete offensichtlich das Fett durch. Die Flammen griffen auf das Kücheninventar über. Sofort eingeleitete Löschversuche durch die 24-Jährige mit einem Feuerlöschspray blieben erfolglos. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen große Teile der Küche in Brand. Die Bewohner der Geschosse 7 bis 10 mussten für die Dauer der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Durch das schnelle Einschreiten der Wehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungs- und Gebäudeteile verhindert werden. Aufgrund der Gesundheitsgefahren (Brandschutt-Dämpfe) ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch überprüft – Verletzungen wurden glücklicherweise nicht festgestellt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die zuvor evakuierten Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.