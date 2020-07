In einem Restaurant in der Leopoldstraße kam es am frühen Donnerstagabend zu einem Küchenbrand, bei dem sich ein 43 Jahre alter Mann verletzte, teilt die Polizei mit. Nachdem sich Fett in der Küche entzündet hatte und der Brand über die Abzugshaube auf den Kamin übergriff, wurden alle Geschosse im Bereich des Abluftrohrs beschädigt und mehrere Wohnungen durch Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Der 43-Jährige, der sich beim Ausbruch des Brandes in der Küche befand, versuchte diesen selbst zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchvergiftung und leichte Brandverletzungen zu. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 70.000 Euro. Weitere Personen wurden in dem Mehrfamilienhaus mit insgesamt acht Wohnungen nicht verletzt.