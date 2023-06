Nicht nur mit einem Festumzug feierte Lustadt am Sonntag sein 1250. Dorfjubiläum. Zahlreiche Zaungäste jubelten und klatschten den Umzugsteilnehmern bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag zu. Teil des Programms war neben einem Festgottesdienst viel Live-Musik, die durch die Gassen schallte. Gefeiert wurde jedoch nicht nur am Sonntag, sondern auch schon am Samstag. Neben diesem Festwochenende, bei dem es aus polizeilicher Sicht ruhig blieb, wie es am frühen Sonntagabend hieß, stehen in diesem Jahr so ziemlich alle Veranstaltungen im Ort im Zeichen des Dorfjubiläums. Neben den Kerwen in Unter- und Oberdorf im August und September soll es am 9. und 10. September ein Stationentheater geben.