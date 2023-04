Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Germersheim, die Stadt des Flieders. So hieß es einst in der Vergangenheit. Flieder gibt es zwar weniger, doch ist die Stadt am Rhein sehr grün – blickt man aus der Vogelperspektive herunter. Damit das auch so bleibt und die Bewohner vielleicht ihren Beitrag dafür leisten, hat die Stadt eine Grünflächenstrategie entwickelt. Die ist zukunftsträchtig.

Biodiversität, Klimawandel, Klimaanpassung – viele dieser Begriffe haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. „Wir sind schon seit rund acht Jahren in Sachen