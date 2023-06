Das Festungsfest lockt wieder die Massen nach Germersheim. Seit Freitagabend wird gefeiert. Ein besonders Spektakel ist das Festungsmanöver am Samstagnachmittag. Ein Blick auf die Männer in Uniform.

Rund um das Grabenwehrgebäude herrscht reger Betrieb: Abordnungen militärhistorischer Vereine aus Deutschland und mehreren europäischen Ländern sind zusammengekommen, um in ihren farbenprächtigen Uniformen beim Festungsmanöver im Stil der Kaiserzeit Geschichte erlebbar zu machen. „Wir sind der Stadt Germersheim sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeit bietet, vor der historischen Kulisse der Festung unser Manöver zu veranstalten“, sagt Uto Ziehn, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für historische Uniformkunde.

Es gibt nicht nur Uniformen, sondern auch prächtige Kleider zu bestaunen. Foto: Iversen

120 Teilnehmer hatten sich bis zum Beginn der Veranstaltung angemeldet, darunter auch Vereine aus Frankreich, Ungarn und Rumänien. Was die gezeigten Uniformen angeht, so reicht das zeitliche Spektrum bis zum Ende des 1. Weltkriegs. Uniformen der Reichswehr und Wehrmacht sind ausgeschlossen. Zweck und Ziel der Veranstaltung sei es, Geschichte lebendig zu halten, heißt es. Mit den Militärvereinen aus den europäischen Nachbarländern pflege man freundschaftliche Beziehungen, was sich auch in der Teilnahme an dortigen Veranstaltungen niederschlägt. So stehen „des Kaisers bunter Rock“ und die Uniformen aus längst vergangenen Tagen aufgrund der gemeinsamen Aktivitäten heute für Freundschaft, Brüderlichkeit und Toleranz, wie Ziehn betont.

Schattenplätze waren besonders gefragt. Foto: Iversen

Bei sommerlich warmem Wetter und Temperaturen um 30 Grad formiert sich eine Abteilung in ungarischen Uniformen im Schatten des Grabenwehrgebäudes, um danach singend in Richtung der Brücke am Weißenburger Tor abzumarschieren und unter den Brückenpfeilern in Stellung zu gehen. Am Rand des Geländes sitzen „Offiziere“ in offenen Zelten und beobachten in hochgeschlossenen Uniformjacken mit Schaftstiefeln und Handschuhen das schweißtreibende Geschehen, wie auch ein Verbandszelt aufgeschlagen wurde, um eventuelle Verwundete zu versorgen.

Etwa 120 Teilnehmer waren vor Ort. Foto: Iversen

Bald darauf markieren ohrenbetäubende Schüsse aus einem historischen Feldgeschütz den Beginn des Manövers, bei dem eine Abteilung Soldaten unter den Augen zahlreicher Zuschauer die Aufgabe hat, gegen die Truppe vorzurücken, die sich unter der Brücke verschanzt hat, was nicht ohne Anweisungen und Befehle des „leitenden Offiziers“ vonstatten geht. „Komm in die Knie!“ lautet der Befehl für einen Schützen, der gerade dabei ist, sein Gewehr im Stehen anzulegen, bevor auch schon alle Mann sich auf das Kommando „Artilleriefeuer! Volle Deckung!“ flach auf den Boden werfen und kurz darauf erneut das Feldgeschütz und Pyrotechnik für entsprechende akustische Detonationen sorgen. Während die Mauern der Infanteriegalerie von zahlreichen Schüssen widerhallen, wiederholt sich das Vorgehen. Auf den Befehl „Avancieren!“ wird erneut vorgerückt, bis man schließlich die Brücke erreicht hat.

In den gemeinsamen militärhistorischen Übungen sehen die Teilnehmer nichts Trennendes, sondern eine völkerverbindende Idee. „Wir sind Botschafter in Uniform“, wie Herbert Theisen, der der Vorstandschaft der DGHU angehört, erläutert.