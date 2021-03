Das Festungsfest und das Kinderfest in Germersheim fallen in diesem Jahr aus. Das sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Selbst wenn bis zum Sommer wieder halbwegs Normalität herrsche, was niemand wisse, sei mittlerweile die Zeit für die Organisation dieser beiden großen Fest zu kurz. Abgesagt wurde auch der im Mai geplante Besuch einer Delegation aus der ungarischen Partnerstadt Zalaszentgrot. Der könne vielleicht in den Oktober verschoben werden, so Schaile.