Die Festungsanlage in Germersheim ist in Zukunft auch für Blinde und Menschen mit starker Sehbeeinträchtigung erlebbar. Gemeinsam mit dem Verein Forte Cultura und der Aktion Mensch hat sich die Stadt dieser Aufgabe gestellt. Besucher können auf einem Rundweg um den Lamottepark von mehreren Standorten aus einen Eindruck der Festungselemente erhalten. Die vier wichtigsten Aussichtspunkte wurden mit taktilen Handlaufschildern ausgestattet und werden in Braille- und Reliefschrift beschrieben. Auch ein Audiopodcast wurde erstellt, der über einen QR-Code abgerufen werden kann.