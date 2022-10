Das Heimatfest 2024, mit dem die Gemeinde gleichzeitig ihr 1250-jähriges Bestehen feiert, soll vom 13. bis 17. Juni 2024 stattfinden. Das Motto steht ebenfalls fest.

Am 1. Festtag, Donnerstag, 13. Juni, soll eine interne Eröffnungsfeier für Vereine, Sponsoren und geladene Gäste, also eine geschlossene Veranstaltung stattfinden. Das eigentliche Fest beginnt am Freitag, 14. Juni, und dauert bis einschließlich Montag, 17. Juni. Zur Frage, ob das Fest an zwei oder an einem langen Wochenende stattfinden soll, gab es eine Diskussion. Am Ende einigten sich die Vertreter der 22 anwesenden von insgesamt 50 Mitgliedsvereinen auf das lange Wochenende. Grund dafür sind hauptsächlich Personalprobleme. Vielen Vereinen stehen nicht mehr so viele Mitglieder als Helfer zur Verfügung, wie nötig wären, um die Festdauer über zwei Wochenenden abdecken zu können. Zudem sind viele Mitglieder einfach schon zu alt. Manche Vereine sahen sich überhaupt nicht in der Lage ein Votum abzugeben.

Die Festmeile des Heimatfestes soll wieder in der Ortsmitte zwischen der Ampel und der Kreuz-Apotheke liegen. Dies ist abhängig von der Teilnehmerzahl, denn eine Festmeile, bei der die einzelnen Schänken und Höfe weit auseinanderliegen, soll nicht entstehen. Auf jeden Fall soll es wieder einen Festumzug geben. Für die Fest-Vorbereitung werden die für das ausgefallene Heimatfest 2020 eingerichteten vier Planungsteams ihre Arbeit wieder aufnehmen – hinzu kommt ein eigenes Team für den Umzug. Zum Festabschluss am Montag, 17. Juni, sind ein Zapfenstreich und eine Lasershow vorgesehen. Als Beiprogramm sind Ausstellungen, Filmabende und Theateraufführungen geplant.

Für das Festmotto standen drei Vorschläge zur Auswahl: „1250 Jahre Rülzheim – wir sind Heimatfest“, „1250 Jahre – Rülzheim feiert“ und „Rülzheim feiert 1250 Jahre“. Mit überwältigender Mehrheit sprachen sich die Vereinsvertreter für „1250 Jahre Rülzheim – wir sind Heimatfest“ aus. Das Fest, so Braun, könne aber nur gelingen, wenn so viele Vereine wie möglich daran teilnehmen. In den nächsten Wochen sollen alle Vereine abgefragt werden, ob und in welcher Form sie sich beteiligen.