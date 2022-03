2023 will Lustadt groß feiern: Die Kommune besteht dann nämlich seit 1250 Jahren. Seit Juli 2021 bereitet sich das Dorf auf das Jubiläumsjahr vor. Jetzt steht das Festprogramm größtenteils fest.

Laut der zuständigen Beigeordneten Christiane Vollrath (CDU) haben 26 Bürger, davon etwa ein Drittel Ratsmitglieder, in drei Gruppen (Festkomitee, Kulturkomitee und Finanzgruppe), begleitet vom Sozial- und Kulturausschuss, das Jubiläum in den letzten Monaten intensiv vorbereitet, sich mehrfach getroffen. „Die Veranstaltungen, bei denen sich erfreulicherweise auch etliche Vereine beteiligen, sollen sich über das ganze Festjahr verteilen“, informiert Vollrath.

Das heißt konkret: Mit einem Silvester-Feuerwerk will die Gemeinde ins Jubiläumsjahr starten. Im Januar steht neben dem Neujahrsempfang ein Kirchenkonzert auf dem Programm. Eine „hybride Rundtour durch Lustadt“ und ein Frühlings-Rock-Konzert sollen im März stattfinden. Im Mai ist eine deutsch-französische Veranstaltung an Pfingsten geplant. Höhepunkt der Feierlichkeiten soll das Festwochenende mit Festumzug am 24. und 25. Juni werden. Im Juni 2023 soll es zudem eine Kaffeetafel geben.

Bobbycar-Rennen und Rockkonzert

Kinder dürfen sich vor allem auf den Juli freuen: Bei einem Kindertag sollen sie voll auf ihre Kosten kommen. Für Stimmung sollen auch ein Bobbycar-Rennen und ein Rockkonzert im Wingert sorgen. Die Kerwe im Unterdorf und ein Tennis-Dorfturnier sind für August terminiert. Gleich drei Veranstaltungen gibt es im September: die Kerwe im Oberdorf, ein Klapprad-Rennen und eine Open-Air-Theateraufführung. Das Tanzbein schwingen dürfen Bürger beim Jubiläumsball im Oktober – und mit anpacken bei einer Baumpflanzaktion im November. Mit einem Großen Zapfenstreich im Dezember klingt das Jahr dann aus. Laut Vollrath kann es „noch Änderungen und Ergänzungen geben“.

In der zweiten Jahreshälfte soll ein konkreter Festkalender erscheinen. Die Beigeordnete hofft, dass die Corona-Pandemie alle Veranstaltungen zulässt. Ihren Angaben zufolge soll es auch eine Festschrift, Jubiläumsartikel und ein Logo zur 1250-Jahr-Feier geben.