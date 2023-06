Dieser Zugriff war offensichtlich eindrucksvoll: Am frühen Montagnachmittag hat die Kriminalpolizei Landau in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim eine Mann wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen. Aufgrund laufender Ermittlungen können derzeit jedoch keine weiteren Auskünfte erteilt werden, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Eine 21-jährige unbeteiligte Passantin sei Zeugin der Verhaftung geworden, so die Polzei. „Das Geschehen hinterließ bei ihr einen derart starken Eindruck, dass sie einen Schock erlitt.“ Die junge Frau habe vom DRK versorgt werden müssen. Eine stationäre Behandlung sei jedoch nicht notwendig gewesen.

Die Pressestelle der Kripo Landau war am Montagnachmittag nicht mehr für weitere Auskünfte zu erreichen.