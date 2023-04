Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Messen, Märkte, verkaufsoffene Sonntage: Straßen, Plätze und Geschäfte sind in Kandel im Sommer normalerweise voll. Doch im Jahr 2020 gelten andere Spielregeln. Ein Festival, eine Messe und ein Experiment in Sachen Kultur soll es in den kommenden Wochen dennoch geben.

Verkaufsoffene Sonntage gibt es mindestens bis in den Herbst hinein nicht. Da sind sich die Einzelhändler in Kandel sicher. Denn gerade der große Erfolg in vergangenen Jahren ist angesichts