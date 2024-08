Rock & Bikes heißt es von Donnerstag, 8. August, bis Sonntag, 11. August, wieder auf dem Rheinberg. Dabei wird auch wieder viel Live-Musik geboten.

In den vergangenen Jahren hatten Umstände wie die Corona-Pandemie und das nicht zur Verfügung stehende Festgelände immer wieder zu Verzögerungen gesorgt. Doch der Musikverein „Lyra“ blieb dran. Mit Unterstützung der Ortsgemeinde Kuhardt sowie der örtlichen Vereine gibt es nun wieder ein Rock & Bikes.

Mit neuen Ideen und einem überarbeiteten Konzept geht es an den Start. Natürlich gibt es am Donnerstag ab 18 Uhr wieder das beliebte Warm-Up und auch der Musik- und Familientag am Sonntag findet wieder statt. Beide Tage waren in der Vergangenheit sehr gut besucht.

Auf die Motorradausfahrt wird dieses Jahr verzichtet. Die Veranstalter gehen davon aus, dass sich Motorradfreunde nach der langen Pause wiedersehen wollen oder auch neue Freunde kennenlernen wollen. Dem Wunsch nach einem ausgiebigen Treffen wird also Rechnung getragen: Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen der großen Schar an Motorradfahrern. Ein Bikertreffen für alle, egal ob Biker von Monstermaschinen, Custombiker, Streetfighter. Kubikenthusiasten oder Oldtimerliebhaber.

Insbesondere am Freitag und Samstag wird ausschließlich Live-Rockmusik geboten. Freitags ab 18 Uhr auf der Bühne zu sehen und zu hören sind die Bands Addicted sowie Crush. Samstags gibt es bereits ab 14 Uhr Livemusik. Mit dabei die Hardrockbands Buffalo High und Skol. Danach wird Liquid auf die Bühne kommen. Die Besucher erwartet damit eine sehr abwechslungsreiche Rockmusik. Musik von Led Zeppelin, Rainbow, ZZ-Top, AC/DC, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, Manfred Mann oder Kiss bis hin zu den aktuellen Titeln der Rockmusik.

Befreundete Gastkapellen des Vereins gestalten mit viel Blasmusik den Musik- und Familientag am Sonntag. Mit Unterstützung der Feuerwehr gibt es auch Attraktionen für Kinder. An allen vier Tagen ist für Essen und Trinken reichlich gesorgt.