Von Samstag, 17 Uhr, bis in frühen Morgenstunden des darauffolgenden Sonntags kontrollierte die Polizei die Fahrer, die das Sommertag-Festival in Neuburg besuchten. Dazu richteten die Beamten eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Zufahrtsstraße zur Fähre ein. „Zielrichtung war die Überprüfung der Verkehrsteilnehmer hinsichtlich deren Fahrtüchtigkeit“, so die Polizei. Insbesondere sollten Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehen. Aufgefallen sind dabei nur zwei Fahrerinnen – wahrscheinlich hatte die Präsenz der Polizei auch eine vorbeugende Wirkung. Eine Frau hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille, bei einer anderen verlief eine Drogenschnelltest positiv auf THC. Beiden Frauen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen drohen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg, sowie ein Fahrverbot.