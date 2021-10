Das Tankschiff, das sich bei Hagenbach im Rhein festgefahren hat, kann laut Wasser- und Schiffahrtsamt frühstens am Mittwoch wieder flott gemacht werden. Darüber hat der SWR berichtet. Demnach müsse die Heizöl-Ladung des Schiffes erst in ein anderes Schiff gepumpt werden, und nach einem solchen Schiff werde derzeit gesucht. Weil der Rhein Niedrigwasser führe, könne sich das Schiff nicht mit seiner Ladung von allein aufrichten.

Das Schiff hatte sich laut Wasserschutzpolizei am frühen Sonntagmorgen am Hagenbacher Grund festgefahren. Es war mit 1230 Tonnen Heizöl beladen in Richtung Frankreich unterwegs. Bei der Havarie kam es der Polizei zufolge zu keinerlei Umweltbelastung und es gab keine verletzten Personen.