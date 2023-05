Im kommenden Jahr will das Bierdorf vom 23. bis 25. August sein 1250. Ortsjubiläum mit einem großen Festwochenende feiern. Erste Eckpunkte wurden am Montag bei der Sitzung des eigens dafür gegründeten Ausschusses festgelegt.

Das letzte Wort hat jedoch der Gemeinderat. Der muss unter anderem noch einen Kostenrahmen vorgeben. Erste Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro aus, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner auf Anfrage der RHEINPFALZ. Gepant seien vier Festbühnen entlang der Umzugsstrecke. Diese soll von der Einmündung Rülzheimer Straße entlang der Hauptstraße zur Einmündung Karl-Silbernagel-Straße führen, weiter zur Sparkasse, zur VR-Bank und zurück auf die Hauptstraße. An den genannten Eckpunkten sollen die Bühnen aufgebaut und von Vereinen bespielt werden. Sollte die Anzahl der Festumzugsteilnehmer größer sein als erwartet, könnte die Umzugsstrecke noch geändert, sprich, ausgedehnt werden. Die Brauerei Park & Bellheimer will sich laut Gärtner unter anderem mit einem speziell für den Anlass gebrauten Festbier an den Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligen. Um diese weiter vorzubereiten, werde der Ausschuss nun jeden Monat tagen.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat zwei vom Bellheimer Kilian Kunz (K2 Fachbüro für visuelles Design) entworfene Motive für Fahnen ausgewählt und beschlossen, je 50 Stück davon im Format 4 mal 1,5 Meter zu kaufen, um damit die Ortsstraßen zu schmücken. Privatleute sollen die Gelegenheit erhalten, Fahnen im Format 3 mal 1,5 Meter zu kaufen, um sie an ihren Häusern aufzuhängen.

Bereits in Arbeit ist ein Film, ebenfalls von Kunz, der die Dorfgeschichte wieder lebendig machen soll.