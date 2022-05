Tunnelspaziergang, Blindenfußball, verkaufsoffener Sonntag, Tribut an Carl Benz, KSC-Heimspiel, Badische Meile und noch mehr. Am Wochenende ist die Karlsruher Innenstadt Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen, zu denen sehr viele Besucher aus der Region erwartet werden. Aufgrund des damit verbundenen Verkehrsaufkommens empfehlen die Veranstalter der Festlichkeiten eindringlich die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Für Besucher von außerhalb stehen zahlreiche, zum Teil kostenfreie, P&R-Plätze rund um die Innenstadt mit direktem Anschluss an den ÖPNV (z. B. Bahnhof Mühlburg, Europahalle, Fächerbad) zur Verfügung. Von den unterirdischen Haltestellen Marktplatz, Kronenplatz, Ettlinger Tor und Europaplatz lassen sich alle Veranstaltungsorte bequem und schnell erreichen. Zusätzlich werden für alle Radler am Samstag und am Sonntag auf dem Schlossplatz zwei große kostenfreie Fahrradparkplätze eingerichtet.