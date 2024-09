Der Beirat für Migration und Integration lädt anlässlich der interkulturellen Woche am 29. September von 11 bis 20 Uhr in den Bürgerpark ein. Das vielfältige und bunte Fest der Kulturen ist Teil einer bundesweiten Initiative, die seit den 1970er Jahren stattfindet und darauf abzielt, das Zusammenleben verschiedener Kulturen und Religionen zu fördern, den Dialog zu stärken und Vorurteile abzubauen.

Der Bürgerpark wird an diesem Tag ein Schauplatz zahlreicher Aktivitäten sein, darunter Musik- und Tanzaufführungen, kulinarische Angebote aus verschiedenen Ländern, Informationsstände von Vereinen und Initiativen sowie Workshops und Aktionen für Kinder und Erwachsene. Es ist eine Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt der Region kennenzulernen, Begegnungen zu fördern und sich über aktuelle Themen wie Integration, Toleranz und gesellschaftliches Miteinander auszutauschen.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe und wird von einem breiten Spektrum an Organisationen, von kirchlichen und sozialen Einrichtungen bis hin zu Migrantenvereinen und lokalen Initiativen, unterstützt. „Solche Feste sind wichtige Plattformen, um das Verständnis und die Wertschätzung für unterschiedliche Kulturen zu fördern und ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft zu setzen“, sagt die Beiratsvorsitzende Nebihe Tacioglu.