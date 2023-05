In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen regelmäßig Ortsporträts aus Rheinland-Pfalz. Ein Beitrag über Kuhardt läuft am Mittwoch, 17. Mai, ab 18.45 Uhr innerhalb der Landesschau. Es gibt Einblick in das Arbeitsleben der knapp 2000 Einwohner und in das Leben früher: Tabakschuppen an den Häusern sind ein Relikt aus der Zeit, als die Menschen noch vom Tabakanbau lebten. Das „Hierzuland“-Team war in der St.-Anna-Straße unterwegs, wo viele Gebäude in der Haus-Hof-Bauweise errichtet wurden.