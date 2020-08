Über den jungen Mann, der sich nach dem Urlaub in Kroatien an einer Teststation in Bayern freiwillig auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen ließ und viel zu spät von seinem positiven Ergebnis erfuhr, berichtet heute, Donnerstag, das Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Auch weitere Fälle kommen zur Sprache.