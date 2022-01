Ein Beitrag über den Schwegenheimer Tierfutterproduzenten Purento, der mit der Marke Terra Pura am Markt ist, ist in der Sendung „made in Südwest“ am Mittwoch, 12. Januar, 18.15 Uhr, im SWR-Fernsehen zu sehen. Die Sendung gibt es auch in der ARD-Mediathek. Die Geschäftsführer Martin Sieland und Bernd Nendersheuser haben den Betrieb Anfang 2021 übernommen und auf Bio-Produktion umgestellt. Ein weiterer Schritt ist die Tierfutterherstellung aus Insekten.