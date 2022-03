Mehrere Jugendeinrichtungen und andere Initiatoren planen momentan derzeit Freizeit- und Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche. Das Kreisjugendamt hat eine Übersicht online gestellt. Aufgeführt sind unter anderem bereits Angebote des Juze Wörth an Ostern und die große Sommerferien-Freizeit der Caritas in Leimersheim. Neben den Kontakten wird dargestellt, wann, wo und für welche Altersgruppe das Angebot stattfindet. Die Anbieter wissen aus den Erfahrungen der letzten beiden Jahre, wissen sie auch, wie sie „flexibel auf mögliche pandemiebedingte Veränderungen reagieren müssen“, so Landrat Fritz Brechtel laut Pressemitteilung. Die Zusammenstellung des Jugendamtes sei eine Momentaufnahme ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die fortdauern aktualisiert werde. Info unter www.kreis-germersheim.de/ferienkalender. Weitere Angebote können per Mail an kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de gemeldet werden. Rückfragen bei Heike Hafner, Telefon 07274 53372.