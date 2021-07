In der dritten und vierten Ferienwoche, 2. bis 6. August sowie 9. bis 13. August, findet die Ferienaktion „Unser Dorf im Wald“ an der Wörther Grillhütte statt. Die Ferienbetreuung richtet sich an Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren. Anmeldung nach telefonischer Rücksprache unter 07271 8622 (Montag bis Freitag, 8 bis 14 Uhr). Weitere Infos: www.juzewoerth.de.