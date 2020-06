Die Covid-19-Pandemie wirkt sich auch auf das Sommerferienprogramm im Landkreis aus. Die Anbieter der Ferienangebote machen sich derzeit Gedanken, ob oder unter welchen Vorzeichen sie ihre Angebote umsetzen können. Das Kreisjugendamt stellt jetzt eine Übersicht über Sommerferienangebote online, „die nach aktuellem Planungsstand, trotz der Covid-19-Pandemie umgesetzt werden können“, so Landrat Fritz Brechtel. Auf der Homepage des Kreises finden Interessierte unter folgendem Link www.kreis-germersheim.de/ferienkalender eine Übersicht mit den Angaben der Träger, die zum aktuellen Zeitpunkt planen Ferienaktionen umzusetzen. Es wird darüber informiert, wann diese stattfinden sollen und für welche Altersgruppe sie konzipiert sind. Natürlich finden Eltern dort auch die Kontaktmöglichkeiten zu den Ansprechpartnern der Angebote. Wir empfehlen in jedem Fall, „sich bei den jeweiligen Anbietern über den aktuellen Stand zu erkundigen“, so der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Die Zusammenstellung wird stetig aktualisiert.