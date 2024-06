Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr wurden an der Grundschule in Rülzheim mehrere Fensterscheiben durch Steinschläge beschädigt. Auch Fenster der Turnhalle gingen kaputt. Die genaue Sachschadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.