Es wird eine Flurbereinigung zwischen Steinweiler und Winden geben. Ein Feldweg, der beide Gemeinden verbindet, soll erneuert werden, damit der den heutigen Anforderungen der Landwirtschaft entspricht. Dafür muss dieser Weg verbreitert und an einigen Stellen auch verlegt werden. Die ehemalige Fläche wird dann renaturiert. Auch die Brücke in dem Bereich wird wieder saniert. Von 31 Hektar beträgt der Anteil von Steinweiler 8 Hektar. Der Umbau kostet nach Schätzungen 500.000 Euro, 75.000 Euro müssen also die Gemeinden übernehmen. Sollte die Maßnahme durchgeführt werden, muss ein Nachtragshaushalt erstellt werden, weil kein Geld im Haushalt vorgesehen ist. Zudem ist von Seiten der Gemeinde angedacht, bei den Arbeiten gleich einen weiteren Teil des Weges Richtung Steinweiler auszubauen.