Weihnachten, das Fest der Liebe. Doch geht es nicht in allen Familien besinnlich zu. Hohe Erwartungen und Ansprüche treffen auf mitunter großen Zeitdruck. All das birgt Konfliktpotenzial. Gerade in Familien oder Partnerschaften, wo es immer wieder zu Gewalt kommt, ist die Gefahr einer Eskalation rund um die Festtage groß. In den meisten Fällen sind Frauen die Opfer. Auch und gerade während der Feiertage sowie zwischen den Jahren können sie sich rund um die Uhr und auch anonym an das Hilfetelefon wenden, das unter 08000 116016 oder www.hilfetelefon.de zu erreichen ist. „Scheuen Sie sich nicht, sich von qualifizierten Ansprechpartnern beraten und helfen zu lassen oder von Gewalt betroffenen Frauen Hilfe zu vermitteln“, betont SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt. Das Hilfetelefon ist ein Baustein eines Hilfesystems verschiedener Institutionen im Arbeitskreis „Stopp – Interventionsprojekt gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern in der Südpfalz“, der von den Gleichstellungsbeauftragten der Kreise SÜW und Germersheim sowie der Stadt Landau koordiniert wird. Die SÜW-Gleichstellungsbeauftragte Isabelle Stähle erklärt: „Der Arbeitskreis hat Kontakt zu den Frauenhäusern. Außerdem bieten viele Gleichstellungsbeauftragte kostenfreie Beratungen an.“