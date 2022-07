Elsass. Der 14. Juli ist in Frankreich Nationalfeiertag. Auch im Elsass wird mit Feierlichkeiten an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und an das Föderationsfest im Folgejahr erinnert.

In vielen Orten gibt es Feste mit Musik und Tanz. Bereits am heutigen Mittwoch, 13. Juli, ist in Lauterbourg das große traditionelle Feuerwerk angekündigt. Ab 19 Uhr gibt es am Dorfplatz Musik. Gegen 21.30 Uhr startet der Laternenumzug der Schulkinder und der Feuerwehr. Anschließend findet das Feuerwerk an der Kirche statt.

In Wissembourg findet am Feiertag selbst um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Saint Jean statt. Ab 19 Uhr zieht eine Militärparade durch die Altstadt. Ab 20 Uhr gibt es Musik. Eine Gedenkfeier am Denkmal zur Ehre der Verstorbenen findet in Altenstadt am Vorabend statt.

In Seltz startet die Zeremonie am Donnerstag ab 17 Uhr. Unter anderem wird das „14 juillet weckele“ an Kinder aus Seltz verteilt. Ab 18.30 Uhr gibt es eine Tanzveranstaltung. Ein Laternenzug zieht ab 21 Uhr durch die Gemeinde und ab 22.30 Uhr findet ein Feuerwerk statt.