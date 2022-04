Mit einer Reihe von Veranstaltungen in ihren vier Orten feiert die Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Eine Chronik ist in der Mache. Und ein ebenfalls entstehender Jubiläumsfilm soll die schönen Flecken in Hagenbach, Neuburg, Berg und Scheibenhardt näherbringen.

„So feiern wie früher“ – also damals, als es noch kein Corona gab. Darauf hofft Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch (CDU) für das vom 30. September bis 2. Oktober in Neuburg geplante „Oktoberfest“. Dazu soll nahe der Neuburger Grillhütte ein Festzelt aufgestellt werden. Denn auch Zelte gehören zu den Dingen, die es heute bei Dorffesten eher seltener gibt.

Für Unterhaltung sorgen vor allem die Musikvereine aus den vier Ortsgemeinden. Sie arbeiteten mittlerweile zusammen und haben sogar eine „Musikvereinsbörse“ geschaffen, eine Plattform, um sich bei Auftritten mit Spielern auszuhelfen. „Die Verbandsgemeinde soll mehr zusammen wachsen“, sagt Fleisch. Sie sieht in der Zusammenarbeit der Musikvereine ein richtungsweisendes Beispiel.

In Berg geht es am kommenden Freitag, 22. April, 18.30 Uhr, mit der 50-Jahr-Feier los. Der Extremsportler und Musiker Joey Kelly („Kelly Family“) referiert in der Gemeinschaftshalle über „No Limits – wie erreiche ich meine Ziele?“. Der Erlös ist für soziale Zwecke. Die insgesamt 300 Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

Ein weiterer Höhepunkt: der an der Lauterbrücke in Scheibenhardt für Freitag, 15. Juni, 19.30 Uhr, vorgesehene Abend mit dem „Hoffmann-Hammer-Trio“ aus Neupotz. „Aufbruch“ heißt deren neues Programm. „Es geht um Frieden, Freiheit. Sie wollen die Menschen berühren“, erzählt Fleisch über die Künstler. Es werde ein nachdenkliches, fröhliches, deutsch-französisches Programm.

Für alle, die für die Verbandsgemeinde tätig sind, soll es am Freitag, 3. Juni, einen Dankeschön-Abend im Hagenbacher Kulturzentrum geben: Mitarbeiter, Ratsmitglieder oder Feuerwehrleute. Man wolle sie auf diese Art würdigen, so Fleisch. Dabei wird auch die 200-seitige Jubiläumschronik erstmals präsentiert, die der langjährige RHEINPFALZ-Mitarbeiter Rainer Baumgärtner erstellt hat. „Es sind Anekdoten aus den Anfangsjahren der Verbandsgemeindeverwaltung“, sagt Fleisch. Baumgärtner, früher selbst in Hagenbach tätig, habe sie selbst miterlebt.

Darüber hinaus entsteht ein Jubiläumsfilm. Darin geht es allerdings weniger um die Vergangenheit als vielmehr um die Gegenwart: schöne, liebenswerte Flecken in den Orten. Im Internet und bei anderen Anlässen soll der Film zu sehen sein.