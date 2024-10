Nach zwei Jahren und neun Monaten endet die Amtszeit von Oberstleutnant Christoph Kück als Kommandeur des in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim untergebrachten Luftwaffenausbildungsbataillons. Sein Nachfolger wird Oberstleutnant Christian Zerau. Zu der feierlichen Kommandoübergabe am Dienstag, 29. Oktober, 14 Uhr, im Stadtpark Fronte Lamotte der Festungsstadt sind die Bürger eingeladen. Leiten wird die Zeremonie Oberst Arnt Kuebart, Kommandeur bodengebundene Verbände im Luftwaffentruppenkommando. Kück wird von Germersheim nach Ramstein versetzt, wo er im Nato-Hauptquartier Aircom seinen Dienst verrichten wird. Zerau kommt aus dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln nach Germersheim.