Der Feierabendmarkt findet in der Regel bis Oktober am dritten Donnerstag im Monat statt. Ausnahmen von dieser Regel gibt es in den Monaten April und Mai. Da werden die Märkte am vierten Donnerstag veranstaltet. Diese Woche ist es wieder soweit. Von 16 bis 21 Uhr werden am Donnerstag, 25. April, auf dem Paradeplatz klassische Wochenmarktprodukten sowie Speisen und Getränke angeboten. Das Ambiente des Paradeplatzes lädt laut Veranstalter dazu ein, einen Arbeitstag genussvoll ausklingen zu lassen: Mit einer erfrischenden Limo, einem gekühlten Bier oder erlesenem Wein lässt sich auf den Stufen zur Wiese am Paradeplatz die Live-Musik hervorragend genießen. Eine Übersicht über alle Termine, Marktstände und Musiker findet sich auf der städtischen Webseite unter www.germersheim.eu/Feierabendmarkt.