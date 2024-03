Der Germersheimer „Feierabendmarkt“ startet am Donnerstag, 21. März, in seine zweite Runde. Auch in diesem Jahr wird es der Stadtverwaltung Germersheim zufolge ein attraktives Angebot an abwechslungsreichen Ständen geben. Von klassischen Wochenmarktprodukten wie Obst und Gemüse, Käse, Brot oder Honig bis hin zu einer Auswahl an verschiedenen Speisen und Getränken ist alles dabei. Das Ambiente des Veranstaltungsortes mit seinem Stufen rund um die Wiese des Paradeplatzes lade dazu ein, einen langen, anstrengenden Arbeitstag genussvoll ausklingen zu lassen. 2024 seien einige bereits bekannte Anbieter vertreten, aber auch neue Stände bereicherten den Markt. Bürgermeister Marcus Schaile hofft für den Auftakt „auf schönes Wetter, damit der Markt auch in diesem Jahr genauso viele Germersheimer Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus dem Umkreis erfreuen kann“. Der Feierabendmarkt findet weiterhin am dritten Donnerstag eines jeden Monats von März bis Oktober statt. Die Ausnahmen bilden in diesem Jahr die Monate April und Mai. Hier wird der Markt aufgrund von Überschneidungen mit anderen städtischen Veranstaltungen auf den vierten Donnerstag im Monat verlegt.