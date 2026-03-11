Jeden dritten Donnerstag im Monat wird der Feierabendmarkt auf dem Paradeplatz abgehalten. Am 19. März findet der erste für dieses Jahr statt.

Der Feierabendmarkt in Germersheim kehrt zurück: Am Sonntag, 19. März, startet der beliebte Markt auf dem Paradeplatz in seine vierte Saison. Bis Sonntag, 15. Oktober, sind insgesamt sieben Termine geplant. Eine Ausnahme bildet der August, da an diesem Wochenende die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte stattfinden.

Der Markt hat sich in den vergangenen Jahren als geselliger Treffpunkt für Einheimische und Gäste aus der Region etabliert. Auch in dieser Saison erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot: Streetfood, regionale Spezialitäten und musikalische Live-Auftritte schaffen ein stimmungsvolles Ambiente rund um den Paradeplatz. Für geselliges Beisammensein stehen Bierbänke und Stehtische bereit. Die Marktstände sind jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet. In diesem Jahr beteiligen sich 24 Beschicker, darunter auch einige neue Anbieter, die das Angebot erweitern sollen.

Der Feierabendmarkt ist mittlerweile so beliebt, dass er im Landkreis bereits einige Nachahmer gefunden hat. Wer die Kombination aus Kulinarik, Musik und Geselligkeit schätzt, sollte sich die Termine im Kalender vormerken.