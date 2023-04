Zwölf neue Unterkünfte haben freiwillige Helfer in Weingarten geschaffen. Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen: Insekten. Das wird am Samstag, 29. Mai, gefeiert.

Insekten sind in Weingarten willkommen: Im Rahmen der vom Land Rheinland-Pfalz initiierten Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ haben zehn naturinteressierte Helfer auf Anregung von Norbert Andres acht Insektenhotels, zehn Hummelkästen sowie zwei Erdhügel für Wildbienen errichtet – und dafür in zwei Monaten etwa 200 Arbeitsstunden investiert. Die Nisthilfen seien in der Werkstatt von Heinz Rankel in Westheim gefertigt worden und hätten im Bauhof in Weingarten die Dächer erhalten, berichtet Andres, der Erster Ortsbeigeordneter und Zweiter Vorsitzender des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins ist. Seinen Angaben zufolge wurden die Nisthilfen hauptsächlich im Altort, im Gebiet Ritter-von-Weingarten-Straße, an der Grundschule und am Gründungsbaum des Obst- und Gartenbauvereins installiert. Wichtig für die Standortwahl: In der Umgebung müsse ein gutes Nahrungsangebot für die Insekten vorhanden sein. Dass „30 bis 50 Prozent“ der Nisthilfen bereits belegt seien, freut Andres. Er geht davon aus, dass sich die Belegung in den nächsten Jahren steigert. Die Materialkosten habe größtenteils die Ortsgemeinde übernommen. Daran beteiligt habe sich aber auch der Obst- und Gartenbauverein. Andres hofft, dass nachträglich noch ein Zuschuss gewährt wird.

Termin



Wildbienen-Einzugsfeier am Samstag, 29. April, ab 11 Uhr auf dem Spielplatz im Schierlingsgarten. Es gibt Essen und Trinken. Bürger sind willkommen und können Fragen zu den Nisthilfen und Wildbienen stellen.