Anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung des Teilungswehrs im Jahr 1772 laden die Gemeinde Ottersheim und die Interessengemeinschaft Queichwiesen am Samstag, 30. April, 16 Uhr, zu einer Feierstunde am Teilungswehr an der Queich im Norden des Dorfes ein. Während der Zusammenkunft wird, wie schon seit 250 Jahren, das Wasser der Queich aufgestaut.

Weiterer Anlass zu dem Festakt ist der Abschluss der Bewerbung als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Schließlich gehört das Teilungswehr zu einer ganzen Reihe von Schließen und Wehren entlang der Queich, die zur Wiesenbewässerung beitragen.

Plumpsen an der Plump

Das Teilungswehr, das in Ottersheim meist „Plump“ (von plumpsen, hier wurde früher gebadet) oder „Steinernes Wehr“ genannt wird, bezeichnen Fachleute als ein bedeutendes technisches Denkmal in Rheinland-Pfalz, das auch nach 250 Jahren seine Aufgabe erfülle. Es sei auch als „Quelle“ des Spiegelbaches zu sehen, da hier die Aufteilung des Queichwassers im Verhältnis zwei zu drei Fünftel für den Spiegelbach und die Queich erfolgt. Erwähnenswert ist allerdings neben kleineren Korrekturen in der Bedienungsweise die Errichtung der beiden Fischaufstiegsanlagen im Jahr 2016.

Hinweis für Ortsunkundige: Das Teilungswehr liegt abseits öffentlicher Straßen. Letzte Parkmöglichkeiten gibt es beim Sport- und Freizeitgelände in der verlängerten Waldstraße. Von dort aus führt der Betonweg weiter vorbei an der „Bärenruhe“ bis zur Queich ans Teilungswehr.