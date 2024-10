In den gedruckten Abfallkalendern für Berg, Neuburg, Scheibenhardt sowie für Freckenfeld, Schaidt, Winden, Vollmersweiler und Büchelberg hat sich laut Kreisverwaltung der Fehlerteufel eingeschlichen: Betroffen sind die Abfuhrtermine Ende Oktober, die früher stattfinden als im Kalender ausgewiesen. Im Internet stehen die korrigierten Termine. Die betroffenen Orte im Einzelnen: In Berg, Neuburg, Scheibenhardt findet die Abfuhr am Samstag, 26. Oktober (nicht 28. Oktober), in Freckenfeld, Schaidt, Winden, Vollmersweiler, Büchelberg am Montag, 28. Oktober (nicht 29. Oktober), statt. Die Kreisverwaltung empfiehlt den Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft zu nutzen. Hier erhält man seine persönlichen Abfuhrtermine , inklusive Verlegungen, per E-Mail zugeschickt. Weitere Infos dazu auf der Homepage des Landkreises Germersheim unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft.