Schwimmen in Baggerseen ist im Landkreis Germersheim verboten. Die FDP im Germersheimer Stadtrat wünscht, dass das Badeverbot für die Germersheimer Seen aufgehoben wird. Die Stadt benötigt Hilfe vom Land.

Das Wasser des Germersheimer Baggersees ist derzeit mit Absperrband abgegrenzt. Die Liegewiese und der Strand sind bis etwa einen Meter vor dem Einstieg ins Wasser nutzbar. Falls die Stadt das Schwimmverbot weiter aufrecht erhält, beantragt die FDP, dieses – vorbehaltlich der negativen Entwicklung des Infektionsgeschehens – aufzuheben. Ein entsprechender Antrag wurde an Bürgermeister Marcus Schaile geschickt, mit der Bitte, das Thema bei der Stadtratsitzung zu behandeln.

Heidi Kokkinis-Protz und Malgorzata Urbańska, die beiden FDP-Stadträtinnen, schreiben, dass in der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung „Baggerseen nicht ausdrücklich erwähnt“ sind, so dass die Entscheidung über Öffnung und Schließung in die Zuständigkeit der Stadtverwaltung, in die des Bürgermeisters fällt. Aus Sicht der FDP-Politikerinnen ist es grundsätzlich relativ einfach, „Abstandsregeln beim Schwimmen einzuhalten“. Deshalb „halten wir das bestehende Badeverbot für nicht angemessen“. Die Fortsetzung des Badeverbots könne zur Überfüllung im Schwimmbad Bellheim führen, das ab 13. Juni öffne oder „zur Überfüllung der bereits geöffneten Baggerseen im Rhein-Pfalz-Kreis“.

Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) sagt auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass das bislang geltende Badeverbot vorerst bestehen bleibt. Für Schwimmbäder oder beaufsichtigte Badegewässer sei ein mehrseitiges Hygienekonzept zu erstellen. Für den Germersheimer und den Sondernheimer Baggersee gebe es keine Aufsicht. Wie soll der Schwimmabstand von drei Metern, die Hygiene kontrolliert werden?, fragt Schaile. Deshalb habe man zusammen mit anderen Bürgermeistern über den Kreis eine Anfrage beim Land laufen. Vielleicht gebe es bei der Stadtratssitzung am Donnerstag schon wieder Neues zu berichten. „Das geht ja momentan sehr schnell“, sagt Schaile.