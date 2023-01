Alle freuen sich auf das Frühjahr und die Durchführung gewohnter, beliebter Feste, die zwei Jahre lang Corona zum Opfer gefallen waren – und was kommt jetzt?, fragt Heidi Kokkinis-Brotz, FDP-Stadträtin aus Germersheim. Nicht nur in Germersheim, auch in vielen umliegenden Gemeinden soll es keinen Faschingsumzug geben – aus Sicherheitsgründen! In Edesheim wurden die Festspiele abgesagt – wegen mangelnden Parkplätzen und somit letztendlich auch aus Sicherheitsgründen! Nun sollen Sicherheitsgründe keineswegs in Frage gestellt werden, so Heidi Kokkinis-Brotz weiter. Aber mittlerweile haben Vereine, Organisationen, die Großveranstaltungen durchführen, es gelernt, mit den durchaus reellen Gefahren zu leben und entsprechend zu handeln und die Risiken auf ein Minimum zu reduzieren, zeigt sich die FDP-Politikerin sicher. Werden wir im Sommer auf das Germersheimer Festungsfest und den Umzug verzichten? Sollen die beliebten Pfälzer Weinfeste ausfallen, weil etwas passieren könnte? Heidi Kokkinis-Brotz fragt: Wie viele Freiheiten lassen wir uns noch nehmen, nur damit wir „sicher“ sind? Oder können wir selbst entscheiden, wie wir mit Freude, aber auch mit Umsicht feiern können?, endet die Stellungnahme der FDP-Politikerin.