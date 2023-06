Weil das Verwaltungsgericht in Neustadt der Türkisch Islamischen Gemeinde Germersheim (Ditib) erneut die Baugenehmigung zum Bau einer neuen Moschee verweigert hatte und die Bedenken von Stadt- und Kreisverwaltung teilt, die Moschee ist zu groß und nicht gebietsverträglich, hat Ditib am Samstag zu einer Kundgebung geladen. Per Mail wurden wohl sämtliche Parteien und Ratsmitglieder des Stadtrates zur Veranstaltung zum Bau „einer neuen, zeitgemäßen und modernen Moschee“ eingeladen. Heide Kokkinis-Brotz, die Fraktionsvorsitzende der FDP im Stadtrat, erteilt der Einladung eine Absage und zeigt sich aufgrund des letzte Gerichtsentscheids , der „ganz eindeutig gegen den Bau der Moschee an der gewünschten Stelle spricht“, durchaus verwundert. Die FDP hält „Planung und Durchführung des Projekts bei 500 Mitgliedern und 7 Millionen Euro an Kosten gegen den Wunsch der Kommune nicht für umsetzbar“. Die Freie Demokraten Germersheim stehen für „Freiheit und Selbstbestimmung“, die sich „nicht mit Ihren Werten vereinbaren lässt“, schreibt Kokkinis-Brotz an Ditib. Eine Organisation, die bekannt als Erdogans politischer Arm in Deutschland reaktionäre Auslegungen des sunnitischen Islams predige und für „verfassungsfeindliche nationalistisch-religiöse Aktivitäten und entsprechende Äußerungen“ bekannt sei, ist „für uns niemand, an dessen Seite wir stehen oder demonstrieren“. Die Fraktionsvorsitzende verdeutlicht, dass ihre Partei „keine Verhandlungen auf der Straße, sondern im Rathaus“ führt.

Ditib plant am Samstag, 1. Juli, eine Kundgebung, die um 13.30 Uhr an der Moschee in der Hans-Sachs-Straße beginnt und gegen 14.30 Uhr mit einer Kundgebung am Paradeplatz beendet werden soll. Eine Gegenkundgebung wurde auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung bislang nicht angemeldet.