Den Schulhof der Minfelder Grundschule, die auch von den Kindern aus Winden besucht wird, bezeichnet die FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat als „unebenes und trostloses Flickwerk“. Sogar Spielgeräte seien abgebaut worden, so Fraktionssprecher Schowalter, der sich besonders um die Kinder sorgt, die den ganzen Tag über in der Schule sind. Da in nächster Zeit wohl nicht an den Beginn der Erweiterungsarbeiten zu denken sei, schlägt die FDP eine Sanierung des Pausenhofes vor.