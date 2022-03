Beim Kreisparteitag des FDP-Kreisverbands Germersheim in Lingenfeld konnte der Kreisvorsitzende Christian Völker und der Bezirksvorsitzende und Staatssekretär Andy Becht auch viele Neumitglieder begrüßen. Völker berichtete, dass der Kreisverband in den vergangenen zwei Jahren 28 neue Mitglieder begrüßen konnte. Außerdem standen Neuwahlen an.

Wahlen



Einstimmig wurde Christian Völker in seinem Amt als Kreisvorsitzender bestätigt. Als Stellvertreter/innen wurden Malgorzata Urbanska sowie Carl-Christian Friedrich in Ihrem Amt bestätigt. Neu hinzugekommen als Stellvertreter ist Andreas Wegmann. Als Schatzmeister wurde Kevin Ulm wiedergewählt. Als Beisitzer zum Kreisvorstand wurden folgende Personen gewählt: Mario Brandenburg MdB, Matthias Brestel, Martin Wagner, Manuela Schof, Christian Janiczek, Nicole Franzen, Kai Brücher, Harald Walter, Marcel Christmann, Dieter Binder, Bernd Dübon, Christiane Müller, Kathleen Fahrentholz, Uwe Zängle, Jens Przygode, Theo Kusterer, Philipp Schimpf, Maxim Lisiak, Ralf Stüber, Maxim Vollmer. Desweiteren wurden die Delegierten zum Bezirks- und Landesparteitag gewählt.

Als Delegierte zum Bezirkstag wurden gewählt: Andy Becht, Christian Völker, Mario Brandenburg MdB, Malgorzata Urbanska, Manuela Schof, Carl-Christian Friedrich, Christian Janiczek, Andreas Wegmann, Maxim Lisiak, Kai Brücher.

Als Delegierte zum Landesparteitag wurden gewählt: Andy Becht, Christian Völker, Mario Brandenburg, Kathleen Fahrentholz, Malgorzata Urbanska, Andreas Wegmann.