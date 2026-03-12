Im Wahlkreis 52 tritt Nicole Lichtnecker als Direktkandidatin für die FDP an. Brandmauern mag sie nicht, weder gegen Rechts- noch gegen Linksaußen.

Kinder- und Jugendarbeit sind Schwerpunkte des Engagements von Nicole Lichtnecker. Die ausgebildete Erzieherin aus Kandel tritt bei der Landtagswahl am 22. März für die FDP als Direktkandidatin im Wahlkreis 52 an; auf der Landesliste rangiert sie auf Platz 32. Der Wahlkreis umfasst neben der Stadt Wörth die Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim und Rülzheim.

Es ist aktuell ihr zweites Jahr, in dem sie politisch aktiv ist, sagt Lichtnecker. Erst 2024 sei sie der FDP beigetreten. Kurz danach habe sie den Vorsitz im FDP-Stadt- und Verbandsgemeindeverband Kandel übernommen, dessen Internet-Seite sie ebenfalls verantwortet. Ausweiten, um mehr Leute zu erreichen, möchte die 49-Jährige unter anderem die Aktivitäten in den sogenannten sozialen Medien. Aber „das ist noch in den Anfängen“.

Lichtneckers Wahlkampf-Thema Nummer eins sind Kinder und Jugendliche, insbesondere solche mit Beeinträchtigung jeglicher Art. Es gehe ihr um frühkindliche Förderung, um Familien zu unterstützen. Generell findet sie, dass Menschen mit Beeinträchtigung stärker gefördert werden müssten. Themen, die sie auch in den zwei kommunalen Gremien einbringe, in denen sie Mitglied sei: Jugend und Soziales sowie Schulausschuss. Denn „gerade dann, wenn eine solche Beeinträchtigung nicht sichtbar ist, fehlt es oft an Akzeptanz in der Gesellschaft“ und teils auch bei Krankenkassen. Sie selbst ist Betroffene, sagt Lichtnecker. Sie habe eine seltene, wenig erforschte Krankheit, die teilweise ihre Beweglichkeit einschränke. Deshalb müsse sie regelmäßig zu den wenigen über die Republik verteilten spezialisierten Ärzten fahren, um sich behandeln zu lassen. Zudem leidet die Mutter von zwei Kindern unter chronischen Schmerzen. Die Kombination habe dazu geführt, dass sie nun ihren geliebten Beruf nicht mehr ausüben könne.

Wäre sie unter den Umständen den Belastungen, die das Mandat mit sich bringen würde, überhaupt gewachsen? Diese Frage hat sie mit ihren Parteifreunden auch diskutiert, sagt Lichtnecker. Letztlich hätten sie ihr jedoch zugeredet, anzutreten. Schließlich gebe es im Landtag noch andere beeinträchtigte Menschen, für die sich Lösungen gefunden hätten. Prominentes Beispiel sei Ex-Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Lichtnecker räumt ein, sich keine allzu großen Chancen auf einen Einzug in den Landtag auszurechnen. Zunächst, weil sie im Wahlkreis zu unbekannt sei. Nach vielen Jahren, die sie in Hessen, im Taunus gelebt habe, sei sie 2020 nach Wörth und 2024 nach Kandel umgezogen. Deshalb werde auf den Wahlplakaten nicht mit ihrem, sondern dem Gesicht der FDP-Spitzenkandidatin und -Landesvorsitzenden Daniela Schmitt geworben. Der attestiert sie, einen tollen Wahlkampf zu machen. „Ob das reicht, ist die Frage.“ In ihrem Wahlkreis 52, so Lichtnecker, fällt der Wahlkampf etwas reduziert aus, weil es unter den wenigen Mitgliedern viele Ältere gibt. Es gebe einige Veranstaltungen und einige Wahlkampfstände.

Wie optimistisch ist Lichtnecker, dass die FDP es wieder in den Mainzer Landtag schafft? Schließlich sind deren Umfrageergebnisse im Land schlecht, und im Ländle, in Baden-Württemberg, dem Stammland der FDP, ist diese künftig nicht mehr im Landtag. Nicht sehr, antwortet sie unverhohlen. Dass es ihrer Partei derzeit nicht gelingt, wenn das Thema Wirtschaft bei vielen Menschen ganz oben steht, das Kernthema der FDP, in dem ihr hohe Kompetenz zugeschrieben werde, sei schwer zu glauben. Lichtnecker führt es auf die Rolle der FDP beim vorzeitigen Scheitern der Ampelkoalition im Bund im vergangenen Jahr zurück.

Zum Umgang mit anderen Parteien sagt Lichtnecker: „Die massive Abgrenzung zur AfD muss anders gehandhabt werden. Die haben Zulauf als Protestpartei, weshalb man mit ihnen reden muss.“ Das gelte nicht nur für Rechtsaußen, sondern auch für Linksaußen. Man müsse sich „Gedanken machen, warum die sogenannten Altparteien nicht mehr den Zulauf haben. – Da wird versprochen und am Ende das Gegenteil gemacht.“ Vielmehr müsse dem Bürger auch Unangenehmes gesagt und zu den sich daraus ergebenden Maßnahmen gestanden werden. Ihre Formel dazu: „Erkennen, benennen und dann ändern.“