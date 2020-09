Die FDP-Kreistagsfraktion hat einen Antrag zur Transparenzsteigerung des Kreistages durch Streaming von Sitzungen für die nächste Sitzung des Kreistages gestellt.

Streaming (Übertragung) und die ebenfalls beantragte Bereitstellung der aufgezeichneten Sitzungen in einem Online-Portal mag sich auf den ersten Blick wie etwas Fremdartiges, Neues, noch nicht richtig Bewährtes anhören, schreibt FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Völker in seinem Antrag. Streaming sei weltweit unter den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren der bevorzugte Kanal, um sich über aktuelle Ereignisse zu informieren. Der gleiche Trend sei unter den über 35-Jährigen zu beobachten. Sogenannte Falschmeldungen seien zunehmend ein Problem in der Politik. Sie führten durch das Diskreditieren von Gremien und Parteien zu Politikverdrossenheit und schadeten dem Ansehen und der Stabilität der Demokratie. Dieser Gefahr kann Völker zufolge nur mit Transparenz begegnet werden, denn „Transparenz sorgt für Akzeptanz durch Verständnis für Entscheidungen“.

Durch Covid-19 sei Streaming aus dem privaten und beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Viele Unternehmen hätten Geschäftstreffen und Teambesprechungen auf Streaming-Plattformen verlegt. „Mithin erleben wir durch Streaming und die Digitalisierung die umwälzendste Veränderung der Zusammenarbeit zwischen Menschen in der Geschichte der Menschheit.“ sagt Völker. Streaming und die Digitalisierung ermögliche Bürgern sich aktiv über die Politik im Kreis zu informieren ohne an bestimmte Zeiten und Orte gebunden zu sein.