Dem FCK-Fanclub Hatzenbühl ist unter neuer Führung wieder neues Leben eingehaucht worden. Die Anhänger der Roten Teufel aus dem Tabakdorf hatten bereits in den 1970er Jahren einen Verein gegründet, der Fanclub gehört damit zu den ältesten in der ganzen Pfalz. Die über 300 Mitglieder zählende Vereinigung befand sich seit Jahren im Ruhemodus, das langjährige Vorstandsmitglied Laurenz Hoffmann übernahm die Initiative bei der Reaktivierung. Mehrere junge Fußballbegeisterte, darunter etliche aktive Kicker des SV Hatzenbühl, haben bei der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen Verantwortung übernommen. Der neue Präsident Jonas Petry (27) sagt: „Natürlich wollen wir gemeinsam zu vielen Heim- und Auswärtsspielen fahren, doch ganz wichtig ist uns die aktive Teilnahme am kulturellen Leben im Ort.“ Der langjährige erste Vorsitzende Alfred Wünstel wird das Vereinsinventar und eine alte Mitgliederliste zur Verfügung stellen. Petry und sein Führungsteam wollen die Satzung überarbeiten und mit allen Mitgliedern Kontakt aufnehmen.

Der Vorstand



Präsident: Jonas Petry, Stellvertreter: Jan Nehlig, Kassenwart: Til Liebscher, Schriftführer: Christoph Trauth, Beisitzer: Laurenz Hoffmann, Louis Hoffmann, Danny Hoffmann, Christos Theodoridis und Tom Trauth, Kassenrevisoren: Alfred Wünstel und Kay Bohlender