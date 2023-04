„Wir warten sehnsüchtig darauf, dass bald etwas am Schauffele-Gelände passiert und wir dort unsere neue Spiel-, Trainings-und Vereinsstätte haben werden“, sagte der einstimmig wieder gewählte erste Vorsitzende des FC Bavaria Wörth, Ümit Özdemir, in der Jahreshauptversammlung. „Wirtschaftlich steht unser Verein sehr gesund da. Wir haben 2022 einen Überschuss erwirtschaften können. Unsere Mitgliederzahlen steigen stetig“, verkündete Özdemir. Derzeit hat der FCB 457 Mitglieder. Davon sind 208 zwischen sechs und 18 Jahren, 186 zwischen 19 und 60 und 63 über 60 Jahre. Der Fußballverein unterhält drei aktive Mannschaften in der A-,C- und D-Klasse und zehn Jugendmannschaften. Auf dem Ausbau der Jugendarbeit werde auch ein zukünftiger Schwerpunkt liegen – so der Vorsitzende. Aus dem bisherigen Vorstand traten Schatzmeisterin Anika Klein und der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Marco Klein nicht mehr an. Özdemir bedankte sich für deren langjährige ehrenamtlich geleistete Arbeit. Alle neuen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt.

Neuwahlen:



Vorsitzender: Ümit Özdemir, Stellvertreter und Geschäftsführer: Edgar Vöhringer, Schatzmeister und Spielausschussvorsitzender AH: Aniello Cavaliere, Schriftführerin: Carmen Renner, Spielausschussvorsitzender Aktivität: Elmar Schneider, Jugendleiter: Christopher Hennig, Beisitzer: Oliver Doll (Mitgliederbetreuung), Aykut Dalamga (Spielleiter 3.Mannschaft), Filip Weisenburger, Ralf Fleckenstein, Dennis Faust, Markus Poth, Timo Guldenschuh (alle Wirtschaftsausschuss), Maximilian Sitter (Turnierkoordinator), Andreas Kleber (Presse/Öffentlichkeitsarbeit), Christina Ferrini (Jugendkoordination G-D).