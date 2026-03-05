In der Jahreshauptversammlung des FC Bavaria hat Ümit Özdemir den Vereinsvorsitz niedergelegt. Welche Themen die Mitglieder darüber hinaus beschäftigten.

„Ich habe es in der Versammlung vor einem Jahr angekündigt, dass ich nur noch für ein weiteres Jahr als Vorsitzender zur Verfügung stehe. Es ist meine eigene freiwillige Entscheidung. Es ist auch beruflich bedingt, dass ich mich nach fast 15 Jahren im Vorstand zurückziehe“, sagte Ümit Özdemir in der Jahreshauptversammlung. Er ist seit der C-Jugend Vereinsmitglied des FC Bavaria Wörth und seit fünf Jahren Vereinsvorsitzender. Er habe sich bereits in den vergangenen zwei Monaten etwas zurückgezogen und gemerkt, dass es auch ohne ihn gehe, ergänzte Özdemir. Wenn er irgendwie gebraucht werde, sei er zur Stelle.

Der bisherige zweite Vorsitzende Andreas Jäger bleibt in seiner Funktion, da laut Vereinssatzung der erste und der zweite Vorsitzende rechtlich allein vertretungsberechtigt sind. Ein neuer erster Vorsitzender wird dann im nächsten Jahr gewählt.

Das Clubhaus des FC Bavaria muss dringend saniert werden. Foto: Jörg Petri

„Ich schäme mich“

In seinem Rück- und Ausblick sah Özdemir die aktiven Mannschaften vom Personal her auch für die kommende Runde gut gerüstet. „In der Jugend gibt es aber Nachholbedarf, da wir momentan keine C-, B- und A-Jugend haben. Dagegen sind die vorhandenen Jugenden von den Bambinis bis zur D-Jugend gut bestückt und erfolgreich“, stellte er fest. Das bestätigte auch Jugendleiter Max Sitter in seinem Bericht.

Ein großes Problem sprach der Spielleiter Elmar Schneider mit den Umkleideräumen im Clubhaus an. „Ich schäme mich, wenn die Gästemannschaften bei uns duschen wollen. Das ist schon längere Zeit eine Zumutung, was diese Anlagen angeht. Da funktioniert nichts.“ Trotz Haushaltssperre der Stadt müsse eine Reparatur doch möglich sein, da die Situation schon lange bekannt sei und die Verlegung ans Schauffele-Gelände nicht mehr infrage komme.

Die Duschen im Clubhaus funktionieren schon länger nicht mehr. Foto: Joachim Paul

Zufriedenstellende Bilanzen konnte Schatzmeister Rafael Gunther vorweisen. Aus steuerlichen Gründen wäre die Gründung eines Fördervereins angebracht, lautete ein Vorschlag aus den Reihen der Mitglieder. Dieser soll weiter verfolgt werden.