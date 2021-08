Wohl im Zuge eines Streits wurde am Samstag gegen 23.10 Uhr in einem Café der Kaiserstraße in Bruchsal ein 33 Jahre alter Mann durch einen Fausthieb schwer verletzt. Er kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. Im Zuge der Polizeifahndung stellten die Einsatzkräfte drei Männer im Alter von 21, 22 und 28 Jahren, wobei der 28-Jährige offenbar als Beschuldigter in Betracht kommt, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der erheblich alkoholisierte 33-Jährige an den Tisch der drei Männer gesetzt. Während einer Unterhaltung habe der 33-Jährige von dem Beschuldigten einen derartigen Faustschlag erhalten, dass er bewusstlos zu Boden ging. Das Trio verließ anschließend die Lokalität, während andere Anwesende dem Verletzten erste Hilfe leisteten und die Rettungsdienste verständigten, die den 33-Jährigen in die Klinik brachten. Als Motiv des Angriffs führte der Beschuldigte an, sich von dem 33-Jährigen bedroht gefühlt zu haben.