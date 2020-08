Von Markus Burck

Rayapareddy Allam, in der Südpfalz besser bekannt als Father Allam, ist in seiner Heimat Indien verstorben. Dies teilte der Verein „Kinderhilfsprojekte Father Allam, Guntur/Indien“ am Dienstag mit. Todesursache war offenbar eine Infektion mit dem Coronavirus. Der Geistliche wurde nur 52 Jahre alt.

In der Nacht zu Dienstag verstarb Rayapareddy Allam in Folge einer Covid-19-Infektion. Tief traurig und schockiert zeigte sich am Dienstag Michaele Hammer vom Verein der Kinderhilfsprojekte. Noch vor einer Woche konnte sie mit Father Allam über Videotelefonie sprechen. Nach seiner Ansteckung mit Corona und seiner Erkrankung sei er auf dem Weg der Besserung und guter Dinge gewesen. Am Sonntag kollabierte er. Laut Hammer stellten die Ärzte fest, dass die Lunge stark geschädigt sei – so stark, dass er sich nicht mehr davon erholte.

Von 2005 bis 2007 war der Geistliche in den Pfarreien Wörth und Maximiliansau tätig. Bekannt sind auch seine Kinderhilfsprojekte, die er in seiner Heimat Guntur betreibt. Immer wieder gab es Spendenaktionen in der Südpfalz, die diesen Projekten zugutekam.

Im Urlaub vertrat er Pfarrer in der Südpfalz

Geboren wurde Allam im Jahr 1967 im indischen Guntur. Seine Priesterweihe hatte er 1994. Erstmals für seine Tätigkeit als Geistlicher kam er im August 2002 nach Deutschland, wo er bis August 2005 in Lambrecht, Frankeneck, Neidenfels Lindenberg, Weidenthal und Frankenstein arbeitete. Auch nach seiner Rückkehr nach Guntur, im Südosten von Indien, hielt Allam stets Kontakt in seinen Gemeinden in Deutschland. Bei Besuchen veranstaltete er Vorträge, in denen er über seine Projekte berichtete und um Unterstützung warb. So unterhielt und unterstützte er Schulen in Patibandla, Siripuram, Athalur und Medikondur. Außerdem eine Einrichtung für Aids-Waisen in Machavaram.

2010 wurde das Paul-Josef-Nardini-Kinderheim in Guntur eingeweiht, das mittlerweile den Namen Infant-Jesus-Children’s Home (Kind-Jesu-Kinderheim) trägt. Ebenso gehört ein Heim für Obdachlose in der Großstadt Guntur (über 700.000 Einwohner) zu den Projekten. Allam empfing in seiner Heimat auch immer wieder Gäste aus Deutschland, die sich einen Eindruck von diesen Einrichtungen machen wollten, Sponsoren seiner Projekte und auch junge Menschen, die in seinen Einrichtungen mithalfen.

Verein möchte Projekte fortführen

Zu Urlaubsvertretungen reiste Allam immer mal wieder in die Pfalz. Zuletzt war der Geistliche 2019 in der Südpfalz. So berichtete er am 7. Juli des vergangenen Jahres gemeinsam mit Menschen, die sich vor Ort ein Bild gemacht hatten, im Pfarrzentrum Maximiliansau über Erfolge und Probleme in seiner Heimat. Wie es mit dem Verein und den Projekten weiter geht, muss nun geklärt werden. Hammers Wunsch: „Die Projekte sollten in seinem Namen weiter gehen.“