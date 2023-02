Am Dienstag zog der nach der pandemiebedingten Zwangspause der Karlsruher Fastnachtsumzug wieder durch die Innenstadt. Mit einer neuen Streckenführung startete der Umzug traditionell um 14.11 Uhr in der Ettlinger Straße und führte durch die Beiertheimer Allee, Mathystraße, Karlstraße und Kaiserstraße bis zum Marktplatz, wo er gegen 17.10 Uhr endete. Nach Schätzungen des Veranstalters waren rund 60.000 Menschen von dies- und jenseits des Rheins an der Umzugsstrecke dabei, die überwiegend friedlich Fasching feierten. Wie die Polizei nun mitteilt, blieben größere Ausschreitungen und schwerwiegende Straftaten im Umfeld der Faschingsveranstaltung aus. Dennoch wurden die Polizisten zu verschiedenen Delikte wie Körperverletzungen, Streitigkeiten und zu randalierenden Personen gerufen. Es wurden zahlreiche Platzverweise ausgesprochen und mehrere Personen in Gewahrsam genommen. Bei einem besonders Heftigen Streit auf dem Marktplatz leistete ein Mann Widerstand gegen einen Polizisten und verletzte ihn dabei leicht, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Im Bereich der Kriegsstraße griffen zwei Betrunkene zwei Polizisten an. Die Beamten blieben dabei unverletzt. Die Tatverdächtigen wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen.