Am Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr, zieht der Fastnachtsumzug dem Motto „In Durlach steht Fastnacht voll und ganz für Friede, Freiheit, Toleranz“ durch Karlsruhe-Durlach.

52 Gruppen sind angekündigt, darunter 13 Wagen und die traditionelle Guggemusik-Gruppen. Die Strecke, die der Gaudiwurm einschlagen wird, ist in diesem Jahr etwas kürzer als bisher. Der Grund sind Bauarbeiten auf Durlachs Straßen. Die Aufstellung ist in der Rommelstraße. Von dort geht es über die Pfinztal- in die Karlsburgstraße. Vor der Karlsburg wir dann der närrische Abschluss gefeiert. Die Veranstalter bitten Gäste - mit etwa 100.000 aus der Region wird gerechnet - mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Umzug zu reisen. Es sind großräumige Sperrungen und Umleitungen angekündigt.