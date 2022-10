2495 bestätigte Corona-Infektionen gibt es derzeit im Landkreis Germersheim. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 54.554 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung von Montag wurden der Kreisverwaltung zufolge 195 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt weiterhin 216 seit Pandemiebeginn (Stand 11. Oktober, 13 Uhr). Die Sieben-Tagesinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt am Dienstagmittag mit 752,4 an. Am Vortag lag die Zahl bei 1005,3.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 4201 Infizierte seit Beginn der Pandemie/243 aktuell infizierte Personen/3932 Genesene/26 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 7792/339/7436/17

VG Kandel: 6177/336/5823/18

VG Jockgrim: 7665/398/7234/33

VG Rülzheim: 6847/460/6366/21

VG Bellheim: 5726/248/5440/38

Germersheim: 9265/210/9024/31

VG Lingenfeld: 6881/261/6588/32

Kreis GER: 54554/2495/51843/216.